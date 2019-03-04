РФ и США должны объединить усилия по афганскому урегулированию, соперничество в этом вопросе не нужно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается афганского урегулирования, мы следим за переговорами, которые идут в Дохе между американцами и представителями талибов. У нас талибы тоже бывали в Москве в рамках тех мероприятий, которые мы проводим в интересах мобилизации усилий международного сообщества, прежде всего соседей Афганистана, на содействие самим афганцам в начале значимого политического процесса. Хорошо, что сейчас уже на эти усилия никто косо не смотрит", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани.

"По-моему, это очень полезное дело - не пытаться соперничать искусственным образом, а объединить усилия, потому что и Россия, и США, и, конечно, соседи Афганистана, и другие страны могут помочь афганцам начать тот самый национальный диалог, который только один и может привести к прекращению этого конфликта", - подчеркнул министр.