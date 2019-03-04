С начала года в Грузии отмечено 87 новых случаев заболевания СПИДом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в Научно-практическом центре инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии.

В целом, в Грузии носителями СПИДа являются 7 521 человек, Из них 5 630 - мужчины, 1 891 - женщины. Большинство пациентов - лица в возрасте 29-39 лет. У 4 007 лиц заболевание прогрессирует, 1 540 человек скончались.

39,6% случаев заражения ВИЧ связано с употреблением наркотиков, в 46,5% - передалось половым путем.

Больше всего больных СПИДом в Тбилиси - 2 758 человек.

В регионе компактного проживания азербайджанцев - Квемо-Картли СПИДом больны 387 человек.

В соседней стране у 111 детей выявлена ВИЧ-инфекция (69 - мальчики, 42 - девочки). Из них 27 детей скончались.

Отметим, что первый случай заболевания СПИДом был отмечен в Грузии в 1989 году.