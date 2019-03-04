Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 10.06 по времени UTC (13.06 мск) в 43 километрах к востоку от города Маданг, располагающегося на северо-востоке страны. Очаг залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

