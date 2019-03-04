24 февраля камера наружного наблюдения, установленная во дворе жилого массива в городе Чжухай (провинция Гуандун, КНР) запечатлела неудачные попытки припарковать автомобиль в исполнении китайского семейства, как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Молодая особа, находящаяся за рулём легкового автомобиля, после серии неудачных манёвров повредила о дерево своё транспортное средство. Глава семейства решил помочь дочери и ускорить процесс парковки.

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения китаец, заняв водительское кресло, совершил три круговых проезда во дворе дома и умудрился повредить четыре транспортных средства. Родственницы, освободившие салон машины, еле успели отбежать в сторону, когда пьяный глава семейства взял управление автомобиля в свои руки.

В конечном итоге мужчина, совершивший крупномасштабное ДТП, с места инцидента скрылся. Прибывшие полицейские оценили масштаб ущерба и попытались выяснить у женщин, оставшихся на месте аварии, адрес, по которому можно найти горе-водителя. Но родственницы пытались взять всю вину на себя. Тем не менее кадры с видеокамеры прояснили ситуацию и стражи правопорядка разыскали виновника ДТП по государственному номеру повреждённого автомобиля.

По информации китайских СМИ, мужчина по фамилии Чжанбыл доставлен в полицейский участок, где после медицинского освидетельствования в организме у неудачливого водителя обнаружили алкоголь. Виновника аварии оштрафовали на 4000 юаней (40 тыс. руб), лишили водительских прав на полгода и задержали на 15 суток.

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