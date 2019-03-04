В иранской провинции Чахар-Махал и Бахтияри потерпел крушение вертолет скорой медицинской помощи.

Об этом в понедельник сказал пресс-секретарь Организации скорой медицинской помощи Ирана Муджтаба Халиди, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Халиди, вертолет с пятью членами экипажа на борту поднялся в воздух для оказания помощи беременной женщине, однако потерпел крушение.

Трое из них специалисты скорой медицинской помощи, двое - пилоты. Все они погибли.