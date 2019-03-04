Крушение вертолета в Иране, есть погибшие - ФОТО
4 марта 2019 15:08 164
В иранской провинции Чахар-Махал и Бахтияри потерпел крушение вертолет скорой медицинской помощи.
Об этом в понедельник сказал пресс-секретарь Организации скорой медицинской помощи Ирана Муджтаба Халиди, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Халиди, вертолет с пятью членами экипажа на борту поднялся в воздух для оказания помощи беременной женщине, однако потерпел крушение.
Трое из них специалисты скорой медицинской помощи, двое - пилоты. Все они погибли.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!