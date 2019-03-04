Скончался легендарный рок-музыкант - ОБНОВЛЕНО
17:35
Вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством, говорится в публикации на странице коллектива в Instagram. В полиции ранее сообщали, что певец умер естественной смертью, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Не могу поверить в то, что говорю, но наш брат Кит покончил с собой на выходных. Я шокирован, чертовски зол, сбит с толку и убит горем", - сказано в подписи от имени, вероятно, Лиама Хоулетта, основателя The Prodigy.
Тело Флинта, которому было 49 лет, нашли утром 4 марта в доме артиста в Данмоу, графство Эссекс. В полиции заявили, что не нашли ничего подозрительного в смерти певца.
Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сначала он был танцором, затем проявил себя и как вокалист, спев в Firestarter, первом сингле коллектива, поднявшемся на первую позицию в чарте UK Singles Chart. В клипе на тот сингл Флинт предстал в узнаваемом ныне образе с фирменными "рожками".
----------
15:45
Вокалист The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Sun.
По информации издания, тело музыканта обнаружили в его доме в Эссексе этим утром.
В 1990 году Кит Флинт создал электронную группу The Prodigy, в составе которой сначала выступал в качестве танцора, а в 1996-м впервые записал сингл как вокалист.