17:35

Вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством, говорится в публикации на странице коллектива в Instagram. В полиции ранее сообщали, что певец умер естественной смертью, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Не могу поверить в то, что говорю, но наш брат Кит покончил с собой на выходных. Я шокирован, чертовски зол, сбит с толку и убит горем", - сказано в подписи от имени, вероятно, Лиама Хоулетта, основателя The Prodigy.

Тело Флинта, которому было 49 лет, нашли утром 4 марта в доме артиста в Данмоу, графство Эссекс. В полиции заявили, что не нашли ничего подозрительного в смерти певца.

Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сначала он был танцором, затем проявил себя и как вокалист, спев в Firestarter, первом сингле коллектива, поднявшемся на первую позицию в чарте UK Singles Chart. В клипе на тот сингл Флинт предстал в узнаваемом ныне образе с фирменными "рожками".