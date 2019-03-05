В китайском Гуандуне врачи извлекли из желудка восьмилетней девочки полуторакилограммовый колтун волос. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Mirror.

Мать девочки обратила внимание на ее вздувшийся живот и решила обратиться к врачам. В больнице ребенку сделали промывание желудка, но не нашли остатки пищи. Только после проведения компьютерной томографии удалось обнаружить ком волос с кусками еды.

Во время операции хирурги удали колтун весом в полтора килограмма. После этого состояние пациентки пошло на поправку.

"Привычка есть волосы - типичный синдром пикацизма, растройства пищевого поведения, из-за которого люди едят несъедобные вещи", - отметила врач девочки.



