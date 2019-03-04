Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в Мазовецком воеводстве страны, сообщил официальный представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пилот сумел катапультироваться", - сообщил он.

Летчика нашли спасательные службы.

"В целом он находится в хорошем состоянии и доставлен в госпиталь", - сказал Павляк.

Он добавил, что самолет с базы ВВС в Минске-Мазовецком упал на незастроенной территории. По словам представителя ВС, пилот совершал полет "для проверки самолета".

