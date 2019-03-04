ЕС расширил санкции против Сирии
4 марта 2019 18:16 127
ЕС расширил список санкций по Сирии, включив в него семь должностных лиц правительства, говорится в опубликованном в понедельник решении Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Совет добавил семь министров правительства Сирии в список лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников. Эти дополнения следуют за недавними правительственными изменениями в Сирии", - говорится в решении.
Таким образом, список включает 277 человек, в отношении которых действует запрет на поездки и заморозка активов.
В перечень включены назначенные в ноябре министры внутренних дел, туризма, образования, общественных работ и жилищного строительства, связи и технологии, а также промышленности.
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