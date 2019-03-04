ЕС расширил список санкций по Сирии, включив в него семь должностных лиц правительства, говорится в опубликованном в понедельник решении Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Совет добавил семь министров правительства Сирии в список лиц и организаций, подпадающих под ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников. Эти дополнения следуют за недавними правительственными изменениями в Сирии", - говорится в решении.

Таким образом, список включает 277 человек, в отношении которых действует запрет на поездки и заморозка активов.

В перечень включены назначенные в ноябре министры внутренних дел, туризма, образования, общественных работ и жилищного строительства, связи и технологии, а также промышленности.

