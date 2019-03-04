Гражданин Канады Майкл Ковриг нарушал законы Китая с 2017 года, действуя как шпион и занимаясь кражей информации, содержащей государственную тайну. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти.

Ранее сообщалось, что бывший канадский дипломат, ныне сотрудничающий с "Международной кризисной группой" (ICG), задержан в Китае по подозрению в подрыве национальной безопасности. В 2014-2016 годах Майкл Ковриг был вице-консулом посольства Канады в Пекине, после он занимал должность консула в канадском генконсульстве в Гонконге. По аналогичному подозрению был задержан еще один канадский гражданин - бизнесмен Майкл Спэйвор.

СМИ предполагали, что арест канадцев проведен в отместку за арест финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США.

Как сообщает агентство, Ковриг часто въезжал на территорию Китая по обычному паспорту и бизнес - визе. Отмечается, что Спэйвор Майкл Питер Тодд был главным контактом Коврига, который предоставлял ему нужную информацию. Агентство сообщает, что их дело будет расследовано в соответствии с законом, права подозреваемых будут соблюдены, в том числе будет обеспечен консульский доступ.



