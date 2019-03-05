В Китае 12-летняя девочка закрыла младшего брата от пожара своим телом и скончалась. Как сообщает издание The Straits Times, мальчик до сих пор находится в больнице, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В конце февраля Чэнь Цзымо из города Чандэ, провинция Хунань, заметила, что в доме начался пожар. Пламя вспыхнуло рано утром, и к моменту, когда девочка проснулась, огонь перекрыл все пути к выходу. Тогда она укрыла пятилетнего брата по имени Моцзы своим одеялом и легла на него сверху, чтобы защитить ребенка от огня.

Когда их обнаружил отец, дети были без сознания. Тело девочки было покрыто ожогами на 55 процентов, а ее младшего брата - на 28. Детей доставили в больницу, где Цзымо скончалась через пять дней. Состояние мальчика удалось стабилизировать.

"Если бы она осталась под одеялом, она бы пострадала меньше, чем брат", - отметил отец. Он назвал покойную дочь очень чувствительным и ответственным ребенком - девочке приходилось ночевать одной дома с четырех лет и с рождения младшего брата взять на себя заботу о нем.

После пожара мужчина устроил сбор денег на операцию для детей и за семь часов собрал миллион юаней. На эти деньги он планирует сделать операцию Моцзы, а остаток пожертвовать на благотворительность и на развитие школы, где училась девочка.