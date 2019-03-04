Китайская компания Huawei намерена в суде оспорить запрет правительства США на пользование её услугами и комплектующими госучреждениями. Иск будет подан в окружной суд Восточного округа Техаса - именно в этом штате расположена американская штаб-квартира Huawei, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Указ, запрещающий американским правительственным структурам в течение двух лет пользоваться продукцией ряда китайских фирм, включая Huawei и ZTE, подписал президент США Дональд Трамп в августе прошлого года. Вне закона был поставлен "важный или неотъемлемый компонент любой системы", а также технологии, связанные с передачей и просмотром данных.

Huawei является не только одним из крупнейших производителей Android-смартфонов, но и телекоммуникационного оборудования, необходимого для построения 5G-инфраструктуры. Власти США опасаются, что "железо" китайского производства может представлять угрозу национальной безопасности и использоваться для слежки за гражданами. Ранее запрет на импорт 5G-оборудования Huawei ввели другие государства, включая Новую Зеландию и Австралию.

Huawei может подать иск позднее на этой неделе, сообщила NYT. По версии источников издания, этим компания вряд ли добьется отмены санкций, однако сможет более открыто противостоять обвинениям властей США и вместе с этим улучшить свою репутацию в глазах потребителей.