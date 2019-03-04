В Москве 3 марта в возрасте 28 лет скончался профессиональный хореограф Артем Левин, сообщает РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, перед фотосессией Левин провел урок, на котором показал ученикам движения из танца бачате. Отмечается, что на самочувствие он не жаловался.

"Однако во время фотосессии он потерял сознание. Сердце мужчины пытались завести несколько раз, но сделать это так и не удалось", - сообщили в РЕН ТВ.

По предварительным данным, Левин умер из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Супруга погибшего также рассказала телеканалу, что у хореографа было увеличено сердце.