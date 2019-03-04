Индийский Су-30 сбил пакистанский дрон
4 марта 2019 21:36 83
Истребитель Су-30 ВВС Индии сбил пакистанский беспилотник над территорией индийского штата Раджастхан, сообщает агентство ANIсо ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, Су-30 был поднят в воздух после того, как дрон достиг воздушного пространства Индии. Пакистанский беспилотник был сбит ракетой воздух-воздух.
Отмечается, что дрон выполнял разведывательные задачи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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