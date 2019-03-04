Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте издания. Публикация самого списка запланирована на вторник, 5 марта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За прошедшие 20 лет звания богатейшего человека мира были удостоены всего четверо. Основатель инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет занимал первую строчку рейтинга Forbes один год, мексиканский бизнесмен Карлос Слим являлся самым богатым человеком в мире в 2010 - 2013 годах, основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу удалось возглавить рейтинг 12 раз в период с 2001 по 2017 год.

В 2018 году журнал оценил состояние Безоса в $112 млрд, что позволило ему опередить Гейтса с его $90 млрд.

В то же время Forbes отмечает, что Безос, который в данный момент разводится, может лишиться половины своего состояния, что сделает его супругу Маккензи богатейшей женщиной планеты. В настоящее время суд не вынес официального решения по этому делу, поэтому богатейшей женщиной по версии журнала признана наследница французской косметической империи L'Oreal Франсуаза Бетанкур Майерс, чье состояние оценивается в $49,3 млрд. В общем рейтинге самых богатых людей планеты она занимает 15-ю строчку.

Бетанкур-Майерс является членом правления L`Oreal с 1997 года. Майерс - единственная внучка изобретателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур.



"Майерс и ее ближайшие родственники владеют 33% L`Oreal", - пишет издание.



За прошедший год ее состояние выросло на 7,1 миллиарда долларов, или 17%, в основном благодаря удорожанию акций компании.

