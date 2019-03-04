Израильтяне перепродают билеты на финал Евровидения, который пройдет в Тель-Авиве в середине мая, в два с половиной раза дороже их официальной стоимости, сообщает Walla, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Около 180 тысяч человек пытались приобрести билеты онлайн. Несмотря на довольно высокую стоимость, тысячи билетов на финал Евровидения были раскуплены чуть больше чем за час после открытия продаж. Некоторые смогли купить билеты за несколько сотен шекелей, но многие были разочарованы тем, что они не попали в виртуальную очередь и билетов им не досталось.

Часть покупателей смогли приобрести несколько билетов с помощью разных банковских карт. Другие люди покупали билеты, хотя не являются поклонниками конкурса. Теперь они продают их за гораздо большую цену - по 4 500 и 5 000 шекелей (80-90 тысяч рублей).

Так, израильский юрист на своей странице в Facebook предлагает два билета по цене 10 000 шекелей (более 180 тысяч рублей). Официальная цена для билета в этот сектор - 1 700 шекелей, за два - 3 400 шекелей (более 60 тысяч рублей). Соответственно, юрист просит в три раза больше. При этом в Израиле перепродажа билетов по более высоким ценам является уголовным преступлением, пишет издание.



Есть предложения билетов на финал Евровидения и на международных сайтах. Например, на одном из них билеты продаются за 687 евро (более 50 тысяч рублей), что на 70% выше официальной цены.

Издание пишет, что билеты на финал "Евровидения" распроданы, но еще есть билеты на репетицию. Любителям музыки советуют не поддаваться на уловки спекулянтов и приобретать билеты через официальный сайт. Кроме того, в следующем месяце снова откроется продажа, так что шанс попасть на финал остается.

Напомним, В 2019 году 64-й песенный конкурс "Евровидение" будет проходить в Израиле 14, 16 и 18 мая. Муниципалитет Тель-Авива ­- Яффо планирует провести ряд мероприятий, приуроченных к международному песенному конкурсу. В период его проведения город планирует принять около 20 тысяч туристов.

