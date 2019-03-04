Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон вступал в перепалки с соперниками во время матча 26-го тура испанской Примеры с "Барселоной" (0:1), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.



Как сообщает AS со ссылкой на программу "El Partidazo de Vamos", первым оппонентом футболиста "сливочных" стал нападающий сине-гранатовых Луис Суарес. Регилон сказал уругвайцу следующее: "Не трогай меня, урод". Позже футболисты вновь вступили в перепалку, и на этот раз защитник, как прочитали по его губам, назвал соперника "кроликом".



Также Регилон успел поговорить на повышенных тонах с партнером Суареса по атаке "Барселоны" Лионелем Месси. В ходе стычки, которая произошла между двумя инцидентами с участием уругвайца, игрок "Реала" сказал аргентинцу: "Что? Что ты говоришь? Что-то не так, блоха? Что с тобой происходит?".

Как сообщалось ранее, "Барселона" дважды за неделю унизила "Реал" на его стадионе. Единственный гол в матче в середине первого тайма забил хорватский полузащитник Иван Ракитич.

Также сообщалось, что защитник "Барселоны" Жерар Пике в той игре показал "говорящий жест" фанатам "Реала".