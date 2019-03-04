Соединенные Штаты предупреждают Турцию о значительных последствиях для сотрудничества между Вашингтоном и Анкарой в результате приобретения у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон, передает Day.Az.

"Мы осознаем желание Турции укрепить свою противовоздушную оборону, однако приобретение Турцией российских систем С-400 будет иметь тяжкие последствия для оборонного сотрудничества США и Турции. Мы работаем над тем, чтобы помочь Турции изыскать более оптимальные варианты удовлетворения оборонных потребностей, но при этом предупреждаем их о широких последствиях из-за покупки российских С-400. Мы поддерживаем открытый диалог по этому вопросу и мы уже подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости в пределах НАТО при существенных закупках оборонных систем", - отметил представитель Пентагона.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на турецкие официальные источники, что Турция отвергла предложение Соединенных Штатов поставить ей один зенитный ракетный комплекс Patriot до конца 2019 года при условии, что Анкара откажется от приобретения систем С-400 у России. В то же время турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу, что представители Турции и США приступили к переговорам по поставкам ЗРК Patriot турецкой стороне.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня прошлого года предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею американских истребителей пятого поколения F-35.