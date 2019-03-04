На сайте Чешских железных дорог проинформировали о столкновении двух поездов на востоке страны. Об этом сообщаетсяна сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, пассажирский и грузовой составы столкнулись недалеко от города Ронов-над-Доубравоу.

По данным iRozhlas, в результате инцидента пострадали шесть человек. Для транспортировки пассажиров прибыл запасной автобус.