Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что "россияне закончатся к 2050 году". Свое мнение он выразил в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким прогнозом Смирнов ответил на слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, который заявил, что через 15 лет треть россиян будут исповедовать мусульманство.

"Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году", - сказал Смирнов.

По его словам, к этому году на территории России будут жить чеченцы, ингуши и арабы.

Смирнов также считает, что остановить процесс вымирания россиян уже невозможно.