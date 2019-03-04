Исландский актер Хафтор Бьернсон, сыгравший великана Гору в сериале HBO "Игра престолов", поднял вес в 474 кг и остался самым сильным человеком в мире. Об этом сообщает ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, на соревнованиях Arnold Strongman Classic в Огайо Бьернсон смог установить новый мировой рекорд. Он получил приз в размере $72 тыс. от экс-губернатора Калифорнии и актера Арнольда Шварценеггера.

"Я доволен, конечно, но... мог ведь взять вес в полтонны", - сказал Бьернсон.