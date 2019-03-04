Власти Алжира усилили охрану иностранных посольств, в том числе российского, на фоне проходящих в столице страны массовых манифестаций. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ в Алжире, передает Day.Az.

"В связи с акциями протеста усилена охрана государственных учреждений, а также дипломатических представительств, в том числе посольства России. Ситуация находится под контролем", - отметил собеседник агентства.

"Посольство РФ работает в штатном режиме. Приняты дополнительные меры безопасности, касающиеся ограничения перемещения для сотрудников российского посольства и их семей по городу и стране. Кроме того, дипломаты избегают посещения мест сосредоточения народных масс", - продолжал он.

"Российское посольство находится в постоянном контакте с местными властями. Пока протесты носят мирный характер", - подытожил собеседник.

С конца февраля в столице Алжира и многих других городах страны проходят массовые манифестации, участники которых требуют смены правящего режима и выступают против участия действующего президента, 82-летнего Абдельазиза Бутефлики, в предстоящих выборах главы государства.

Первый тур президентских выборов в Алжире состоится 18 апреля. Для участия в них документы в Конституционный совет подали 20 кандидатов, в том числе Бутефлика. В течение 10 дней будет вынесено решение об их регистрации или отказе.