Алжирские власти усилили охрану иностранных посольств
Власти Алжира усилили охрану иностранных посольств, в том числе российского, на фоне проходящих в столице страны массовых манифестаций. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ в Алжире, передает Day.Az.
"В связи с акциями протеста усилена охрана государственных учреждений, а также дипломатических представительств, в том числе посольства России. Ситуация находится под контролем", - отметил собеседник агентства.
"Посольство РФ работает в штатном режиме. Приняты дополнительные меры безопасности, касающиеся ограничения перемещения для сотрудников российского посольства и их семей по городу и стране. Кроме того, дипломаты избегают посещения мест сосредоточения народных масс", - продолжал он.
"Российское посольство находится в постоянном контакте с местными властями. Пока протесты носят мирный характер", - подытожил собеседник.
С конца февраля в столице Алжира и многих других городах страны проходят массовые манифестации, участники которых требуют смены правящего режима и выступают против участия действующего президента, 82-летнего Абдельазиза Бутефлики, в предстоящих выборах главы государства.
Первый тур президентских выборов в Алжире состоится 18 апреля. Для участия в них документы в Конституционный совет подали 20 кандидатов, в том числе Бутефлика. В течение 10 дней будет вынесено решение об их регистрации или отказе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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