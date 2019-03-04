Американский актер Бен Аффлек прокомментировал проблемы с алкоголем. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что актер рассказывал о работе над фильмом "Тройная граница" и высказался о своих проблемах с алкоголем. По его словам, его не беспокоят разговоры об алкоголизме и алкогольной зависимости.

"Это часть моей жизни. Это что-то, с чем я справляюсь", - сказал Аффлек.

Он добавил, что это не часть его личности, но что-то, над чем нужно работать. Актер признал, что у него есть проблема с алкоголем, он ей занимается и гордится этим.