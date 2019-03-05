Китай расширит доступ иностранных инвесторов на свой рынок
Китай расширит доступ на свой рынок для иностранных инвесторов, чтобы они конкурировали на равных с китайскими компаниями, заявил во вторник глава китайского правительства Ли Кэцян, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы ослабим контроль над доступом к рынку, сократим негативный список (список ограничений) для иностранных инвестиций и расширим спектр областей, в которых смогут работать предприятия со 100%-ным иностранным капиталом", - заявил Ли Кэцян, выступая с докладом на ежегодной сессии парламента - Всекитайского собрания народных представителей.
Он также отметил, что власти намерены принять меры по реформированию и расширению доступа в финансовой сфере и в других секторах.
"Мы продолжим приводить свою политику в соответствие с общепринятыми международными правилами торговли, создавать справедливую рыночную среду так, чтобы китайские и иностранные компании на равных были вовлечены в справедливую конкуренцию", - добавил Ли Кэцян.
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