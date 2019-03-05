Почетный президент "Баварии" Франц Беккенбауэр рассказал, что не видит в Европе суперкоманду, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, лучшей командой в европейских чемпионатах может считаться каталонская "Барселона", пока за нее играет аргентинский нападающий Лионель Месси.

"Сейчас я не вижу супер команду в Европе. "Барселона" с Месси - номер один. Без Месси они - обычная команда. "Реал" все еще ищет замену Роналду и не может его найти. "Манчестер Сити" не впечатлил меня с "Шальке". "ПСЖ" с Неймаром - кандидаты, но не фавориты", - рассказал Беккенбауэр в интервью Bild.

Мюнхенская "Бавария" 5 марта сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против английского "Тоттенхэма". Первый матч закончился со счетом 3:0 в пользу лондонского клуба.