Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости пересмотра Шенгенской системы. Об этом сообщается на сайтеЕлисейского дворца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны исполнять обязательства ответственности", - сказал Макрон.

По его словам, речь идет о строгом пограничном контроле в Шенгенской зоне.

Он также добавил, что участники соглашения должны исполнять обязательства солидарности.

Макрон подчеркнул, что правила предоставления убежища должны быть одинаковыми.