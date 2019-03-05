Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую зону
5 марта 2019 07:56 155
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости пересмотра Шенгенской системы. Об этом сообщается на сайтеЕлисейского дворца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хотят участвовать, должны исполнять обязательства ответственности", - сказал Макрон.
По его словам, речь идет о строгом пограничном контроле в Шенгенской зоне.
Он также добавил, что участники соглашения должны исполнять обязательства солидарности.
Макрон подчеркнул, что правила предоставления убежища должны быть одинаковыми.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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