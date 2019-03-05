У футболиста французского клуба похитили мать
5 марта 2019 08:01 147
Злоумышленники похитили мать футболиста сборной Нигерии и французского "Бордо" Самуэля Калу, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации портала sportinglife.ng, женщина была похищена 27 февраля в тот момент, когда возвращалась домой.
"Похитители потребовали выкуп в размере 3 миллионов нигерийских найр (около $8,3 тыс) и заверили нас, что ее отпустят. Мы прождали всю ночь, но она не появилась. На следующее утро они снова позвонили, чтобы получить больше денег. Теперь они просят 15 миллионов (около $41,6 тыс)", - рассказал футболист.
Полиция штата Абия уже проинформирована о происшествии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
4 Мар. 15:55 7 451
-
4 Мар. 11:55 6 235
-
4 Мар. 11:49 5 432
-
4 Мар. 11:10 5 190
-
4 Мар. 18:30 4 738