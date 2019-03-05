Беспилотный электрический автобус на 80 пассажиров, разработанный автоконцерном Volvo и Наньянским технологическим университетом, представлен во вторник в Сингапуре. Производители называют свою разработку первой в мире, испытания которой на дорогах начнутся в течение нескольких месяцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время специалисты уже завершили успешные испытания 12-метрового автобуса на специальном полигоне. Запас хода транспортного средства, рассчитанного на перевозку 80 пассажиров, составляет 25 км, полная зарядка электроустановки - шесть минут. Автобус оснащен системой GPS, датчиками, позволяющими получать и обрабатывать информацию об удаленных объектах при помощи оптических систем, а также специальными камерами, которые транслируют трехмерное изображение окрестностей.

Испытания транспортного средства проходят в присутствии водителя, а также оператора, находящегося за его спиной. Городские власти рассчитывают, что коммерческое использование беспилотного автобуса начнется в некоторых районах Сингапура уже к 2022 году.