Токийский окружной суд принял решение освободить бывшего главу Nissan Карлоса Гона под залог. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, залог за освобождение Гона составит 1 млрд иен (почти $9 млн), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, суд удовлетворил прошение защиты экс-главы Nissan.

При этом предыдущие несколько прошений об освобождении Гона под залог были отклонены.