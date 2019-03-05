Экс-глава Nissan освобожден под залог
5 марта 2019 09:00 201
Токийский окружной суд принял решение освободить бывшего главу Nissan Карлоса Гона под залог. Об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, залог за освобождение Гона составит 1 млрд иен (почти $9 млн), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, суд удовлетворил прошение защиты экс-главы Nissan.
При этом предыдущие несколько прошений об освобождении Гона под залог были отклонены.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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