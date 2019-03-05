Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не будет баллотироваться в президенты страны на выборах в 2020 году. Об этом сообщает CNN.

По ее словам, она не собирается участвовать в президентской гонке 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она также добавила, что планирует продолжить работать и отстаивать свои убеждения.

Клинтон подчеркнула, что наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки.