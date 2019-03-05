В Анкаре проводится День азербайджанской кухни. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отмечается, в мероприятии принимают участие посол Азербайджана в Анкаре Хазар Ибрагим, зарубежные послы, замминистра обороны Турции Шуай Алпай, а также экс-спикер парламента Турции Джемиль Чичек.

"Цель мероприятия - ознакомить гостей города и местных жителей с азербайджанской кухней и культурой", - сказал посол Азербайджана в Анкаре, выступая на мероприятии.