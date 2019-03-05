Власти Индии не планируют вводить пошлины на товары США после слов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о намерении лишить Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США. Об этом со ссылкой на индийского представителя торгового ведомства Анупа Вадхавана сообщило во вторник агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Вадхавана, исключение Индии из ГСП будет иметь только ограниченное влияние на индийскую торговлю. Он отметил, что стороны прорабатывали другой пакет торговых договоренностей, которые бы учли желания обоих государств.

Ранее во вторник Трамп заявил, что намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках ГСП США. Как отметил глава Белого дома, это связано с тем, что "Нью-Дели не смог гарантировать США, что обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам Индии, как это предусмотрено [в рамках договоренностей]".

Когда решение вступит в силу, индийские и турецкие товары, на которые прежде распространялся режим ГСП, будут облагаться при ввозе в США таможенными пошлинами на общих основаниях. Согласно уведомлению, для этого будет выпущена отдельная президентская прокламация. По правилам, она может быть распространена не ранее, чем через 60 дней после уведомления Конгресса.

ГСП - это государственная программа, которая дает торговым партнерам Вашингтона, отвечающим определенным критериям, право на беспошлинные поставки в США широкого круга своих товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США в рамках ГСП составил более $5,6 млрд (лидер среди участников данной программы).