Джудит Стренг, жительница Техаса, испытала непередаваемые ощущения во время фотосессии на Даймонд Бич, на берегу озера Йёкюльсаурлоун, на территории ледниковой лагуны в Исландии, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Пожилая туристка изъявила желание запечатлеться, сидя на льдине, напоминающей трон. Род Стренг успел сфотографировать свою мать, после чего ледовая скульптура откололась и американская бабушка отправилась в незапланированное плавание.

Рэнди Лакунт, житель Флориды, проплывавший в этот момент мимо на своей лодке, не дал Джудит Стренг насладиться своим экстремальным путешествием и спас пожилую любительницу приключений.

"Льдина была выполнена в форме удобного места для сидения. Вы можете это заметить на, пожалуй, самой удачной фотографии в моей жизни.

Когда я забралась на неё, она начала дрожать и в этот момент волна ударила о льдину и мой трон, отчалив от берега, поплыл вместе со мной по озеру.

Я думаю, что это было очень весело. Знаете, я всегда хотела быть королевой", - поделилась своими впечатлениями о поездке в Исландию Джудит Стренг.

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