В страшном ДТП разбился автобус с футбольной командой - ВИДЕО
5 марта 2019 12:02 316
Очевидцы опубликовали в Сети видео с места ДТП с пассажирским автобусом. Трагедия произошла вблизи городов Консепсион-де-ла-Вега и Харабакоа в Доминиканской Республике.
В результате трагедии погибли пять человек. Около 50 получили травмы.
В автобусе ехали игроки футбольной команды из Гаити. На кадрах видно, как на месте ДТП работают спасательные службы, а местные жители сами помогают пострадавшим. Всех их доставили в ближайшие больницы.
По предварительной версии, водитель вылетел с трассы из-за того, что у автобуса отказали тормоза, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
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