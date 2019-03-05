Три комитета палаты представителей США - по разведке, иностранным делам и правительственному надзору - обратились к Белому дому и госдепартаменту с просьбой предоставить подробную информацию о переговорах президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Письма были направлены на имя главы аппарата Белого дома Мика Малвани и госсекретаря Майка Помпео. Как передает Day.Az со ссылкой на Ведомости, об этом сообщает Reuters.

"По сообщениям СМИ, президент Трамп неоднократно предпринимал шаги, чтобы скрыть детали своих переговоров с президентом Путиным от других представителей администрации, конгресса и американского народа", - указали авторы писем. Они хотели бы получить возможность задать вопросы переводчикам и лингвистам, которые присутствовали на личных встречах Путина и Трампа и помогали их телефонному общению. Председатели комитетов попросили об интервью у любых сотрудников, которые были на встречах Трампа с Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 г., а также на их встрече в Хельсинки в июле 2018 г.

Первой о попытках Трампа скрыть детали переговоров с Путиным, в том числе на саммите G20 в Гамбурге, сообщила The Washington Post. Тогда, по данным газеты, американский президент запретил работавшему на встрече переводчику разглашать детали переговоров и даже забрал у него конспекты. Так же Трамп поступал во всех пяти случаях встреч и бесед с Путиным. Трамп отрицал, что пытался скрыть детали бесед, отмечая, что неформальные встречи на крупных международных мероприятиях - обычное явление.

В январе FT сообщала о том, что Путин и Трамп около 15 минут неформально беседовали без переводчиков с американской стороны в Буэнос-Айресе в конце 2017 г. Это произошло после концерта в театре "Колон" в столице Аргентины, где в декабре 2018 г. проходил саммит G20. Тогда, по данным издания, речь шла, в частности, об инциденте в Азовском море, конфликте в Сирии и возможности официальной встречи двух лидеров.

Также в январе председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес и глава комитета по вооруженным силам Джек Рид направляли Трампу письмо с требованием допросить перед конгрессом его переводчиков, присутствовавших на встречах с Путиным.