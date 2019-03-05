Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета по ученикам школы в Темрюкском районе Краснодарского края. Как передает Day.Az, об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Инцидент произошел в средней школе №10 станицы Ахтанизовская Темрюкского района, ранения получили пять учеников", - сказал собеседник агентства.

Источник в администрации Темрюкского района уточнил агентству, что стрельба произошла накануне.

"Ученик 2004 года рождения в понедельник принес пневматический пистолет с собой, но во время занятий его не доставал. После уроков возле школы у него возник конфликт, предположительно, из-за денег, со сверстниками. Тогда парень достал пистолет и начал стрелять", - сказал собеседник агентства.

По его словам, незначительные ранения получили пятеро учащихся. Сам стрелявший выбросил пистолет в канализацию.

В пресс-службе ГУ МВД по региону агентству подтвердили, что полиция проводит проверку по факту конфликта между подростками, произошедшего в понедельник на одной из улиц станицы Ахтанизовская.

"В 11:30 по московскому времени 15-летний ученик причинил травмы мягких тканей пятерым учащимся одной из школ из пневматического пистолета. Конфликт произошел вне учебного заведения", - сказал сотрудник пресс-службы.