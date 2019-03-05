В Республике Татарстан сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия, которое произошло в Альметьевске.

Как сообщают очевидцы, внутри внедорожника Volkswagen Touareg взорвалось газовое оборудование. В салоне машины находился водитель. Момент инцидента запечатлели камеры наблюдения, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

По предварительным данным, мужчина смог самостоятельно выбраться из авто, после чего ему оказали медицинскую помощь.

В результате взрыва иномарка загорелась. Для ликвидации пожара на место ЧП были вызваны сотрудники экстренных служб.

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