Власти Пакистана во вторник сообщили о задержании муфтия Абдула Рауфа - брата главаря исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" Масуда Азхара, ранее взявшей на себя ответственность за резонансную атаку на колонну военных в индийском штате Джамму и Кашмир, говорится в сообщении пакистанского МВД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Было принято решение активизировать действия в отношении всех запрещенных организаций. В этой связи 44 находившихся под наблюдением члена таких организаций, включая муфтия Абдула Рауфа и Хамада Азхара, были взяты под стражу для проведения расследования", - говорится в сообщении пакистанского ведомства, выдержки из которого приводит телеканал NDTV.

Жертвами террористической атаки в Джамму и Кашмире 14 февраля, ответственность за которую взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад", стали 45 индийских военнослужащих.

