В Мангистауской области Казахстана с песочной насыпи упал самосвал. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в понедельник, 4 марта, на карьере "Раббим-Курылыс". Грузовик въехал на насыпь, чтобы выгрузить камни. Когда машина достигла самой высокой точки карьера, она покатилась вниз и перевернулась.

Водителем грузового авто оказался 36-летний казахстанец Нурлан Дурдиев. После падения большегруза он не получил серьезных травм, поэтому не стал обращаться в местные больницы.

Полиция разобралась в происшедшем и привлекла водителя грузового автомобиля к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (50,5 тысячи тенге или 133 доллара) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.