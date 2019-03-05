В аэропорту и на вокзале Лондона обнаружены подозрительные предметы
5 марта 2019 19:49 175
Подозрительные предметы во вторник были обнаружены в аэропорту Лондон-Сити и на вокзале Ватерлоо. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в Twitter сообщила британская полиция.
По данным Скотленд-Ярда, бесхозный пакет был обнаружен в аэропорту в 12:10 по местному времени (15:10 мск). Полиция эвакуировала людей. Позже аэропорт проинформировал, что работает в штатном режиме и рейсы выполняются по расписанию.
В свою очередь британская транспортная полиция сообщила, что подозрительный предмет был выявлен на вокзале Ватерлоо. Отмечается, что станция продолжает работать, все поезда ходят по расписанию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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