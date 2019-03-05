Более 120 тыс. жителей Новороссийска в Краснодарском крае остались без электроснабжения из-за повреждения выключателя на трансформаторе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"5 марта в 16:32... действием защит отключились первая и вторая системы шин <...> Причина - повреждение выключателя МВ 110 кВ ... трансформатора Т-3. Без электроснабжения остались: часть бытовых потребителей Новороссийска (около 124 600 человек), предприятия местной промышленности", - говорится в сообщении.

Население города - более 273 тыс. человек.