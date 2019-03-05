Российские военные сообщили о ранее неизвестном захоронении рядом с лагерем беженцев "Эр-Рукбан" на подконтрольной боевикам "Исламского государства" территории Сирии и опубликовали спутниковые снимки обнаруженного кладбища. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"На южной стороне непосредственно сразу за пределами ограды лагеря обнаружено свежее кладбище с 300 свежих захоронений", - сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, спутник смог зафиксировать реальные условия проживания беженцев.

Военные сообщают об антисанитарии в лагере, где отсутствуют продовольственные склады и пункты, а свалки мусорных отходов расположены в непосредственной близости от жилья.

Кроме того, большинство построек в "Эр-Рукбане" временные и не приспособлены для проживания людей зимой, часть беженцев вынуждена жить под навесами.