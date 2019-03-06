Пост помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, ранее занимаемый Уэссом Митчеллом, займет Филипп Рикер, сообщил в ходе регулярного брифинга для журналистов заместитель руководителя пресс-службы госдепа Роберт Палладино, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы рады поприветствовать возвращение посла Филиппа Рикера в Вашингтон в конце этого месяца, 18 марта он займет должность помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии", - сказал он.

Ранее эту должность занимал Уэсс Митчелл. О том, что помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии, стало известно в конце января.