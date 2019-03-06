США назначили помощника госсекретаря по Европе и Евразии
6 марта 2019 07:06 95
Пост помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, ранее занимаемый Уэссом Митчеллом, займет Филипп Рикер, сообщил в ходе регулярного брифинга для журналистов заместитель руководителя пресс-службы госдепа Роберт Палладино, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Мы рады поприветствовать возвращение посла Филиппа Рикера в Вашингтон в конце этого месяца, 18 марта он займет должность помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии", - сказал он.
Ранее эту должность занимал Уэсс Митчелл. О том, что помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии, стало известно в конце января.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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