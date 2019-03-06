Армия Индии заявила, что вооруженные силы Пакистана в ночь на среду днем вновь нарушили режим прекращения огня в спорном регионе Кашмир, обстреляв позиции индийских военных, пострадал один человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил журналистам официальный представитель минобороны республики подполковник Девендер Ананд, "неспровоцированные обстрелы" с применением минометов и огнестрельного оружия возобновились во вторник вечером около 22.30 в районе Сундербани. "Они продолжались примерно до 04.30 среды. Наши вооруженные силы дали решительный ответ на эту агрессию", - указал Ананд.

Он информировал, что перестрелки также были зафиксированы в районах Ноушера и Пунч. По словам представителя минобороны Индии, в результате обстрелов с подконтрольной Пакистану части Кашмира пострадал один индийский солдат.

В последнее время обстановка в Кашмире, регионе, на который претендуют Индия и Пакистан, существенно обострилась. Причиной этого стала атака смертника, который 14 февраля подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта в тот день стали 45 человек.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад", руководитель которой Масуд Азхар, по информации Нью-Дели, находится в Пакистане. Вслед за этим Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные", предложив Нью-Дели провести совместное расследование случившегося. Инцидент осложнил и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.