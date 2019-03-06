Группа вооруженных лиц совершила нападение на офис частной строительной компании, расположенный недалеко от аэропорта в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал Tolo News.

Инцидент произошел в среду утром. Как заявил представитель губернатора провинции, компания, на которую было совершено нападение, ведет строительные работы в аэропорту.

Сообщается, что на место были направлены силы безопасности. По словам представителя губернатора, столкновения все еще продолжаются.