В Афганистане боевики напали на офис строительной компании
6 марта 2019 10:08 114
Группа вооруженных лиц совершила нападение на офис частной строительной компании, расположенный недалеко от аэропорта в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал Tolo News.
Инцидент произошел в среду утром. Как заявил представитель губернатора провинции, компания, на которую было совершено нападение, ведет строительные работы в аэропорту.
Сообщается, что на место были направлены силы безопасности. По словам представителя губернатора, столкновения все еще продолжаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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