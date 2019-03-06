В правительственном здании в индийской столице Нью-Дели произошел серьезный пожар. Об этом передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Загорелся пятый этаж многоэтажного офисного здания на Лоди-Роуд, в котором находятся один из отделов ВВС страны и ряд министерств и правительственных департаментов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На месте задействованы 25 пожарных расчетов.

Информации о причинах произошедшего пока нет.

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