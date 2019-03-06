Сильный пожар произошел в правительственном здании в Индии - ВИДЕО
6 марта 2019 10:05 121
В правительственном здании в индийской столице Нью-Дели произошел серьезный пожар. Об этом передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Загорелся пятый этаж многоэтажного офисного здания на Лоди-Роуд, в котором находятся один из отделов ВВС страны и ряд министерств и правительственных департаментов, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На месте задействованы 25 пожарных расчетов.
Информации о причинах произошедшего пока нет.
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