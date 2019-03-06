Круизный корабль Escape, принадлежащий компании Norwegian Cruise Line, начавший свое семидневное путешествие из Нью-Йорка на Багамы, попал в сильный шторм, когда порывы ветра, достигающие скорости 185 км/ч, подняли огромные волны, вызвавшие панику среди многочисленных туристов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Пассажиры туристического судна, пережившие панический ужас, поделились фотографиями и видеороликами в интернете, запечатлёнными на борту корабля. По сообщениям представителей компании-оператора, несколько человек получили травмы. Некоторым путешественникам потребовалась помощь психологов, после того как стихия утихла.

Пассажиры круизного лайнера пережили шторм на борту огромного судна Со слов пассажиров, им пришлось маневрировать вокруг столов, стульев, разбитой посуды и буквально уворачиваться от художественных работ, которые падали со стен.

В судоходной компании заявили, что круизный лайнер был досрочно направлен в Порт-Канаверал (штат Флорида, США) для изучения последствий катастрофы. Также отмечается, что текущий маршрут и следующий круиз не будут корректироваться.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



Нажмите на видео для просмотра:

