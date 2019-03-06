Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что решение США выйти из ДРСМД меняет оперативную обстановку не в лучшую сторону, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Путин в ходе выступления отметил, что вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО, а решение США выйти из ДРСМД - осложняет оперативную обстановку.

"Решение Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону", - сказал Путин.

"Поэтому жду от сотрудников центрального аппарата, территориальных управлений и специальных подразделений ФСБ профессиональных и слаженных действий, готовности оперативно и результативно решать поставленные задачи", - заявил он.