Преподаватель английского языка Джон Робинсон (John Robinson) стал первым, кто за последние 13 лет дошел до финального вопроса на миллион фунтов стерлингов в британском шоу "Кто хочет стать миллионером?". Чувствуя, что он не справится с вопросом, учитель не стал отвечать, забрав половину этой суммы. Авторы программы в Twitter поздравили финалиста с победой, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Издание Evening Standard отмечает, что последний раз игрок доходил до вопроса на миллион в 2006 году.

От Робинсона требовалось ответить, кто из четырех премьер-министров Великобритании в прошлом не занимал пост главы МИД - Уинстон Черчилль, Энтони Иден, Гарольд Макмиллан и Алек Дуглас-Хоум. Участник викторины не знал правильного ответа, и, решив не рисковать, забрал 500 тысяч фунтов стерлингов. Правильным ответом на вопрос оказался вариант с Черчиллем.

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