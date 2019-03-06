Барабанщик легендарной британской группы Queen Роджер Тейлор сообщил о смерти первого бас-гитариста коллектива Майка Гроуза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Так грустно узнавать о моем старом друге Майке Гроузе, [игру] которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы еще учились в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром", - написал Тейлор в среду в Facebook.

Гроуз пришел в Queen на заре группы в 1970 году и успел поиграть в коллективе лишь несколько месяцев, как и два других басиста - Барри Митчелл и Даг Боги, пока коллектив не познакомился с Джоном Диконом. О жизни Гроуза после Queen известно не так много - он не построил музыкальной карьеры и занимался малым бизнесом. Дата его рождения также не упоминается в истории музыкальной индустрии. По разным данным биографов группы, в 1970 году, когда Гроуз стал играть в Queen, ему было около 22 лет.